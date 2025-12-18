巨人・石塚裕惺内野手（１９）が「坂本ロード」を歩む決意を示した。２３日、開幕１軍と坂本以来となる高卒２年目のレギュラー獲得を誓った。都内の球団事務所で契約更改に臨み、３０万円増の年俸１２３０万円でサイン（金額は推定）。高卒２年目でレギュラーに定着し、レジェンドとなった偉大な先輩をイメージし「僕も続けるように」と誓った。１月は坂本とともに合同自主トレを行い、多くを吸収する構え。チームの未来を担う大器は、２年目に一気のブレイクを目指す。

強い決意が石塚の目の奥に宿った。契約更改を終えると、２年目の飛躍へ思いをはせた。イメージのど真ん中に坂本がいた。「数少ないチャンスだと思うけど、そこをものにされたのが勇人さん。僕もそこに続けるように」。同じドラフト１位入団の偉大な先輩と同じように、高卒２年目での開幕１軍とレギュラー獲得を誓った。

勇人ロードの第一歩として、１月に坂本との合同自主トレに参加する。「アドバイスをもらうことがすごく多くて。もっともっと教わりたい部分がたくさんあった」と志願した理由を明かし「引き出しをたくさん持っていらっしゃる方。守備に限らず打撃、準備の仕方、考え方、いろいろなことを含めて聞けたら」と意気込んだ。

最も学ぼうとしているのは球界最高峰の守備。坂本とキャッチボールをした際に「すごくきれいな質のいいボールを投げられていて、そこにたどり着きたいなと感じた」と一級品の球筋にひかれた。遊撃手として５度、三塁手として１度、ゴールデン・グラブ賞に輝いたレジェンドのように「味方が安心するような守備を目標に」と理想を掲げた。

今季は２軍で主に遊撃を守ったが、１軍では泉口がレギュラーに定着。球団からは「『三塁でも出られる準備を』と話を頂いた」と明かした。「自分の売りは打撃。そこを伸ばしつつ、空いたポジションのレギュラーを取りにいくぐらいのつもりで」と守備位置にこだわらずレギュラー獲得に臨む。１１月から約１か月半参加したオーストラリア・ウィンターリーグでは打率３割１分８厘をマーク。着実に成長しており、アピール次第で開幕スタメンの可能性も十分にある。

高卒１年目のイースタン打率３割２分７厘は、坂本（２割６分８厘）を大きく上回る。通算２４４７安打の背番号６も「明らかに周りの１８歳とやっている（練習）量も違うし、人としてしっかりしているというのも感じる」と評する。シーズン終盤に１軍でプロ初安打を放ったが「個人的にはやっぱりレギュラーで出たい思いが強い。開幕１軍を目標にして、その中でずっと１軍にいて優勝の戦力になれるようにやっていけたら」と野心を口にした石塚。坂本に学び、坂本の道を歩む。（臼井 恭香）

◆坂本のプロ１、２年目 ０７年に１軍で４試合に出場し、３打数１安打２打点１盗塁で三振ゼロ。プロ初出場は７月１２日の阪神戦（東京Ｄ）で阿部の代走から。９月６日の中日戦（ナゴヤＤ）で代打で中前へ決勝２点打を放ってプロ初安打初打点をマークした。イースタンでは「３番・遊撃」に定着した。２年目は「８番・二塁」で開幕スタメンに抜てきされると、二岡智宏の故障の穴を埋める形で遊撃の定位置をつかんだ。