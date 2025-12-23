°æ¾å¾°Ìï¡¢¥µ¥¦¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡ÖÃúÇ«¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡¥Ô¥«¥½Àï¤Ø¤Ï¡Ö£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤ò¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡¡¢¦£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£É£Â£Æ¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡½¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¢¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë£²£³Æü¡á¾¡ÅÄÀ®µª¡ÛÀ¤³¦£´ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢£²£·Æü¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÅþÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤¤¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡»²Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡Ö£µ¿Í¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÎÂç¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾°Ìï¤Ï¡¢Ä»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥È¤«¤éÅÐ¾ì¡£Çò¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºù¤ÎÂ¤²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏÂÉ÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢£µ¼Ò°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥µ¥¦¥¸¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡£ÁÔÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥¸¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤âÁê¼¡¤®¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¤Î¶½¹Ô¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ËÜÍè¤Î¡ØÃ¯¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë²óÅú¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÍÑ¸ì¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤é¡¢Åú¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖÆüËÜ¤è¤êÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ò¸þ¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹Í¾Íµ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¾°Ìï¤Ï¡¢ºòÇ¯£µ·î°ÊÍè¤Î£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤ÎÃ¥´Ô¤âÀë¸À¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ£³³¬µé¤Ç¤Î£´ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê£³£¸¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¼¡²óÈ¯É½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯¤«¤é³°¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ö°úÂà¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤³¤È¡££Ð£Æ£Ð£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£µ·î¤Î¼¡Àï¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ï¤½¤³¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ï£²£·Æü¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Â¸Ê¬¤Ë£µ·î¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£¥Ô¥«¥½Àï¤Ø¡ÖËè²ó¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¥µ¥¦¥¸¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£