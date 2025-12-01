¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÉÙ¹ëµ¡¡Ö8²óÅë¾è¡×¡¡¡Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ï¤º¤¬¿·»ñÎÁ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤Ã¤Æ»ÊË¡¾Ê¤¬¿·¤¿¤Ë³«¼¨¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æ±»á¤Î¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²óÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤â¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¤ò¶¯¤á¤½¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ËÃç¤¿¤¬¤¤¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸½ñ¤Ï22ÆüÌë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¸¡»¡´±¤¬½ñ¤¤¤¿2020Ç¯1·îÉÕ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬1993¡Á96Ç¯¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²ó¡¢¾èµÒ¥ê¥¹¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£