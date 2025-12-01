¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¡¡¼ç±é¤ÏÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤¬¡¢ÍèÇ¯3·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¿¹±Ñ·Ã Butterfly(¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤) beyond(¥Ó¥è¥ó¥É)¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤òÈ¬ÌÚ¤¬±é¤¸¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡ª°µÅÝÅª²òÁüÅÙ¤Ç¿¹±Ñ·Ã¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¡¢¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¡ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¿¹¤µ¤ó¡£Ä³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡È¥Þ¥À¥à¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤Î¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¹¤µ¤ó¤Î¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥é¥Þ¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¤Æü¤Î¿¹¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Àï¸å¤Îº®Íð´ü¡£Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤òÌ¥Î»¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Åçº¬¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÎºÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÍÎÁõÅ¹¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É¤ò³«Å¹¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1926Ç¯¡¢ÂçÀµ15Ç¯¤ËÅçº¬¡¦Ï»Æü»ÔÂ¼¡Ê¸½¡¦µÈ²ìÄ®¡Ë¤Ç5¿Í·»Ëå¤Î4ÈÖÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¹¤µ¤ó¡£Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¡È¿§¡É¤äÈþ¤·¤¤¡È·Á¡É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¸Î¶¿¤Î¼«Á³¤ä¸¶É÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£22ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍÎºÛ¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢25ºÐ¤Ç¿·½É¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò³«Å¹¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¡Ø¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡Ù¡ØÈà´ß²Ö¡Ù¡Ø½©ÆüÏÂ¡Ù¡Ø½©Åáµû¤ÎÌ£¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÆüËÜ±Ç²è¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½°áÎÁÉÊ¤¬ÁÆ°ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤Èµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È·è°Õ¡£À¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤¿É×¡¦¸¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ËÜ¤à¤Ä¤ß»á¡£»Ë¼Â¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢Åçº¬¤ÎÌî¸¶¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿Ì´¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈÄ³¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç17ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯Âå¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¤Ï¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦Åçº¬¤òË¬¤ì¡¢À¸²ÈÀ×ÃÏ¤äÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¡¡¿¹±Ñ·Ã ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ë¡¦¥¿¥¤¥×¡×¤ò´Õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹¤µ¤ó¤â³Ø¤ó¤À¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤äÂÆ§¤ß¥ß¥·¥ó¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìòºî¤ê¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤Î¹Ö»Õ¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Éþ¤Å¤¯¤ê¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¿¹¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡È¶¯¤¤°Õ»Ö¡É¤ò¾ÝÄ§¡£Éþ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°áÁõÌÌ¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£È¬ÌÚ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ï50Ãå°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥â¥ó¥Ú¤«¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Þ¤Ç»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁõ¤¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏµÜËÜ¤Þ¤µ¹¾»á¤Ç¡¢¿¹¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¼ã¤Æü¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤ä¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡½êÂ¢¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â·àÃæ¤Ë»ÈÍÑ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁüÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£
¢£È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê¿¹±Ñ·Ã¡¡Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ï¤êÄ³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¤òË¬¤ì¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤à¤¦¤Á¤Ë°õ¾Ý¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÎÁÍý¤µ¤ì¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿É½¸½¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ïº£¡¢»Å»ö¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¸«¤Æ¤â¥â¥À¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÇºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÎ®¹Ô¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤äÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡£»ä¤â¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É»þÂå¤Ë¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿Éþ¤âÃåÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤Î¤Ò¤è¤·¤ä¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤ò¤·¤ã¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤ª¤ä¤«¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¡¢Çº¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½´ü¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÊÌÀ¤³¦¤Î°Î¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡È¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡ª°µÅÝÅª²òÁüÅÙ¤Ç¿¹±Ñ·Ã¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¡¢¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¡ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¿¹¤µ¤ó¡£Ä³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡È¥Þ¥À¥à¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤Î¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Àï¸å¤Îº®Íð´ü¡£Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤òÌ¥Î»¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Åçº¬¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÎºÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÍÎÁõÅ¹¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É¤ò³«Å¹¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1926Ç¯¡¢ÂçÀµ15Ç¯¤ËÅçº¬¡¦Ï»Æü»ÔÂ¼¡Ê¸½¡¦µÈ²ìÄ®¡Ë¤Ç5¿Í·»Ëå¤Î4ÈÖÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¹¤µ¤ó¡£Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¡È¿§¡É¤äÈþ¤·¤¤¡È·Á¡É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¸Î¶¿¤Î¼«Á³¤ä¸¶É÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£22ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍÎºÛ¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢25ºÐ¤Ç¿·½É¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò³«Å¹¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¡Ø¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡Ù¡ØÈà´ß²Ö¡Ù¡Ø½©ÆüÏÂ¡Ù¡Ø½©Åáµû¤ÎÌ£¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÆüËÜ±Ç²è¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡È°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½°áÎÁÉÊ¤¬ÁÆ°ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤Èµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È·è°Õ¡£À¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£Èà½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤¿É×¡¦¸¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ËÜ¤à¤Ä¤ß»á¡£»Ë¼Â¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢Åçº¬¤ÎÌî¸¶¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿Ì´¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈÄ³¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç17ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯Âå¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¤Ï¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦Åçº¬¤òË¬¤ì¡¢À¸²ÈÀ×ÃÏ¤äÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¡¡¿¹±Ñ·Ã ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ë¡¦¥¿¥¤¥×¡×¤ò´Õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹¤µ¤ó¤â³Ø¤ó¤À¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤äÂÆ§¤ß¥ß¥·¥ó¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìòºî¤ê¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤Î¹Ö»Õ¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Éþ¤Å¤¯¤ê¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¿¹¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡È¶¯¤¤°Õ»Ö¡É¤ò¾ÝÄ§¡£Éþ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°áÁõÌÌ¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£È¬ÌÚ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ï50Ãå°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥â¥ó¥Ú¤«¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Þ¤Ç»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁõ¤¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏµÜËÜ¤Þ¤µ¹¾»á¤Ç¡¢¿¹¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¼ã¤Æü¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤ä¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡½êÂ¢¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â·àÃæ¤Ë»ÈÍÑ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁüÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£
¢£È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê¿¹±Ñ·Ã¡¡Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ï¤êÄ³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¤òË¬¤ì¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤à¤¦¤Á¤Ë°õ¾Ý¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÎÁÍý¤µ¤ì¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿É½¸½¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ïº£¡¢»Å»ö¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¸«¤Æ¤â¥â¥À¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÇºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÎ®¹Ô¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤äÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡£»ä¤â¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É»þÂå¤Ë¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿Éþ¤âÃåÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤Î¤Ò¤è¤·¤ä¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤ò¤·¤ã¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤ª¤ä¤«¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¡¢Çº¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½´ü¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÊÌÀ¤³¦¤Î°Î¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡È¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£