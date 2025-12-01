¡Ú½Ö´Ö¡Û²ñ·×¤´¤Þ¤«¤·ÆùÅð¤à¡¡ÀàÅðÁê¼¡¤®Ìµ¿ÍÈÎÇä½êÊÄÅ¹¤Ë¡¡1.5Ëü±ßÁêÅö¼ê¤Ë¼è¤ê600±ß²ñ·×¡¡»¥ËÚ
¥«¥Ð¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¤ë¿ÍÊª¡£
´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÎäÅà¸Ë¤«¤é¼¡¡¹¤È¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£²·î£²£²Æü¡¢Ìµ¿ÍÈÎÇä½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀàÅð¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸þ»³µ¼Ô¡Ë¡ÖÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¿ÍÊª¤Ï£±Ëü£µ£°£°£°±ßÁêÅö¤ÎÆù¤ò¤«¤Ð¤ó¤Ë¤¤¤ì¡¢£¶£°£°±ß¤À¤±²ñ·×¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀàÅð¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆù¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇä½ê¤Ç¤¹¡£
ºß¸Ë¤Î¿ô¤È»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¥ªー¥Êー¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Èï³²¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï£±£²·î£²Æü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤âÅ¹¤òË¬¤ì¡¢£±Ëü£µ£°£°£°±ßÁêÅö¤ÎÎäÅà¤ÎÆù¤ò¥«¥Ð¥ó¤Ë¤¤¤ì¤Æ¡¢£¶£°£°±ß¤À¤±Ê§¤¤Å¹¤òÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«£³Ê¬¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤¹¡£
Å¹¤ÏÁê¼¡¤°ÀàÅð¤ò¤¦¤±¡¢£²£²Æü¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ªー¥Êー¡Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾åËü°ú¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿É´Ëü¤â¤«¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤á¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
Å¹¤ÏÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
