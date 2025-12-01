¤¢¤Î¡¢ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ÎÍâÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡Ä¡È1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡ÉÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª Ç¯ËöÇú¾Ð4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ÎÍâÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¡È1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÍÌ¾¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¡¢¡È¤³¤¸¤é¤»»äÀ¸³è¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡×¤Èð÷¤¯¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ÉðÆ»´Û¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤¬ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÆüÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½²¿Ëü¿Íµï¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÂÀ¸Æü¡¢²¿¤·¤è¤¦¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï°ì¿Í¤Ç¡Ä¡Ê±Ç²è¤Î¡Ë¡Ø¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡Ù´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥«¡¼ÌÄ¤ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î²»¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÍÌ¾¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¡¢¡È¤³¤¸¤é¤»»äÀ¸³è¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Î¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡×¤Èð÷¤¯¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ÉðÆ»´Û¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤¬ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÆüÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½²¿Ëü¿Íµï¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÂÀ¸Æü¡¢²¿¤·¤è¤¦¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï°ì¿Í¤Ç¡Ä¡Ê±Ç²è¤Î¡Ë¡Ø¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡Ù´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥«¡¼ÌÄ¤ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î²»¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£