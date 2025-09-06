ÌîÏ¤²ÂÂå¡¡¶ì¼ê¤Ç¡Ö1¼ïÎà¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¡¡É×¤ÈÊÌ¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶ì¼ê¤Ç1¼ïÎà¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡Ê1¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîÏ¤¡£¡Öº£Ç¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ö²È»ö¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ä¤ëÈÏ°Ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ëÈÏ°Ï¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡×¤È¡¢É×¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦²ÏÆâÂçÏÂ¤¬ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ»õËá¤Ê´¤Î¥Õ¥¿¤¬»þ¡¹ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¡Á¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¨?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¡Ä»õËá¤Ê´¡¢ÊÌ?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡ÖÊÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡É×¤È»õËá¤Ê´¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢1¼ïÎà¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ì¼ê¤Ç¡£¥ß¥ó¥È¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¡ÄÌ£¤¬ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£