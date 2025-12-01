¡ÖÆüËÜ¤Ï£²·³¤Ç²æ¡¹¤òÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤À¤í¤¦¡×¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÍÉ¤¬¤¹È¯É½¤ËÃæ¹ñ¹ñÌ±¤ÏÀïØË¡ª¡ÖÃÑ¤ò¤«¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¡×¡ÖÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡12·î21Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAFC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×¹½ÁÛ¤Ï¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÍÍ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿·õ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Â¾¤ÎÂçÎ¦¤Î¹ñ¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤òÁÈ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤ÏÊ£¿ô¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ï¯Êó¤À¡×¡Ö£µ¤«·î´Ö»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ÂÄê¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°93°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎ¦´ÖÂç²ñ°Ê³°¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¶¯²½»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÃÑ¤ò¤«¤¯µ¡²ñ¤ò¤µ¤é¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ AFC ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤È´Ú¹ñ¤È¤Ï£²·³¤Ç²æ¡¹¤òÃ¡¤¤Î¤á¤¹¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃÑ¤ò¤«¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¤À¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×
¡Ö3090Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¡×
¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡