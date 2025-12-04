「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は木曜・金曜に出演中の北村真平アナウンサーです。

12月19日の深掘りは、葬儀トラブルの話でした。2024年、「お葬式」のトラブル件数は過去10年で最多だったようで、今年も現時点では同水準で増えています。

トラブルの内容で多いのは、やっぱり「お金」に関するもの。でも、お葬式にいくらかかるのか？相場なんて普段気にしていないですよね。葬儀会社の人が見積もりを出してきてくれたら、ほとんどの人はそれを値切ったりすることなく進めてしまうと思います。人を悼むという行為に対して「安くしよう」と考えることが不謹慎なのでは？と感じてしまう感情もあるでしょう。

また人が亡くなったとき多くの場合、親族の方は動揺しています。その上「お葬式」までは時間の余裕がなく、段取りを短時間で決めないといけないこともトラブルを招く大きな原因の一つと言われています。

「お葬式」は多くの人がいつかは直面するものですが、自分が段取りをする立場として関わる回数は多くない、というのも特徴です。情報も少なく、動揺しているところへ葬儀屋さんが親切丁寧に話を持ち掛けてくれると、どうしても最初に接触をした葬儀屋さんで話が進んでしまうのも仕方ない面はあります。大病院などは霊安室へ行くと葬儀社の人がスタンバイしているというから驚きです。

トラブルを回避するためには、普段から万が一のことを想定して家族の間で意向を確認しておくのが大事だとか。でも、例えば自分の親にそういう話をすることって、やっぱり難しいですよね。話の切り出し方を間違うと「私に早く死ねってこと？」とか「縁起でもないことを言うな！」となりかねません。とはいえ、家族が集まる年末年始のタイミングは、そんな話をするためのうってつけのチャンスです。もし、話の切り出し方に困ったら「この前、『newsおかえり』で観たんだけど・・・」なんてふうに始めてもらったら良いかもしれないですね。

「newsおかえり」アナウンサーによるリレーコラムは今回で一区切りです。約1か月の間ご愛読ありがとうございました。

北村真平

『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）木・金曜に出演中。“きょうの深掘り”担当。2008年入社。京都市左京区出身。「葬儀トラブル」の話は控室でメイクさんなどスタッフも興味津々の話題でした。