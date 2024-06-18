ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÆîÌîÉé½ý¡Ö»ÄÇ°¤ÇÈá¤·¤¤¡×¡¡WÇÕ¤Þ¤Ç¤ÎÉüµ¢ÀäË¾Åª¤â¡ÖºÇÂç¸Â¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ï22Æü¡¢21Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤Çº¸É¨¤òÉé½ý¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Þ¤Ç10¥«·îÁ°¸å¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï23Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ»²²Ã¸å¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤ÇÈá¤·¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¥±¥¬¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ê½Ñ¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Âó¼Â¤ÏWÇÕ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¼£¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤¤·Á¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£