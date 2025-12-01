ÊÆ¡¢Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ê¤·¡¡27Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢´Ø·¸°Ý»ýÁÀ¤¦
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤¿Î¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²óÈò¡£26Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤â¸«¿ø¤¨¡¢´Ø·¸°Ý»ý¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Ë®´±Êó¤Ëº£·î29Æü·ÇºÜÍ½Äê¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡USTR¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢»þ¤Î24Ç¯12·î¤Ë»Ï¤á¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î»ÙÇÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÉÔÅö¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾¦¶È³èÆ°¤ËÉéÃ´¤äÀ©¸Â¤ò²Ý¤¹¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÉÔ¸øÀµËÇ°×¤Ø¤Î°ìÊýÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÇ§¤á¤¿ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿°ìÊý¡¢ÅöÌÌ¤Ï¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡27Ç¯6·î23Æü¤Ë¡¢¤½¤Î30ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÀÇÎ¨¤ò²Ý¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤Ïº£Ç¯1·î¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÀ©ºÛ´ØÀÇ¤ò25¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î50¡ó¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£