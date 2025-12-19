£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¡Åìµþ£ÄÍÉ¤ì¤¿ £²»þ´Ö£´£µÊ¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÅìµþ¸ø±é½éÆü¡Ö£¹¿Í¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¡£Ä£ï£í£å¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¡£Ï£Î¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡££µËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿Á´¹ñ£µÅÔ»Ô£±£·¸ø±é¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£·£¸Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡££Ó£Î£ÓÁíºÆÀ¸¿ô£±£°²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÁ´£³£³¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥É¡¼¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î£¹¿Í¤È¡¢»þ¶õ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê£²»þ´Ö£´£µÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÃÊ¤Ë£¹¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö£Ô£Ò£Õ£Å¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀä¶«¡£µðÂç¤Ê¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¡¢£¸£°Ç¯Âå¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¡¢£²£°Ç¯Âå¡¢£²£°£Ø£ØÇ¯Âå¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¡££¹¿Í¤Ç¤Î²Î¾§¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê£²£²¡Ë¡õÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê£³£³¡Ë¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡Ê£³£±¡Ë¤Î£³¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï»öÌ³½êÅÁÅý¤Î¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´äËÜ¾È¡Ê£³£²¡Ë¡õ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê£³£³¡Ë¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡õº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê£³£³¡Ë¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ê£³£²¡Ë¡õÌÜ¹õ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¿ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡Ö¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò²á¤´¤·¤Æ·ëÂ«ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿º£¤Î£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤òÂ¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ì¤Ð¡¢£´¶Ê¤Ç¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿´äËÜ¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£µÜ´Ü¤¬¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤È£Ð£á£ò£ô£ù¡¡£Ô£é£í£å³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤Î»ö¤â»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¡×¤È²ñ¾ì³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¶î¤±È´¤±¤¿£²£°£²£µÇ¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼ß·¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì²ó°ì²ó¤òÂç»ö¤Ë³Ú¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤êÀº¿Ê¤·¡¢¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÅÓ¾å¤ò¶¯Ä´¡£»×¤ï¤º¾Ð¤¨¤ë¥³¥ó¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤ä¡¢£Í£Ã¤Ç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÌÜ¹õ¤¬Ä¹´ü¤Î³¤³°»£±Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤ËÎ¥Ã¦Í½Äê¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´µ×´Ö¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢°¤Éô¤â¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¹¿Í¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡þÌÜ¹õÏ¡¡Ê¤á¤°¤í¡¦¤ì¤ó¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£²·î£±£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Â·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¹õ¡×¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡þ°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£±£±·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡££Á£Â·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÎÐ¡×¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¹¿ÍÂ·¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈºÇ¶¯¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¸þ°æ¹¯Æó¡Ê¤à¤«¤¤¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£¶·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡££Á·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£±£±·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Â·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÀÄ¡×¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¡¢¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ´äËÜ¾È¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£µ·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡££Á·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö²«¿§¡×¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤ÆÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²£¶Ç¯¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥é¥¦¡¼¥ë¡¡£²£°£°£³Ç¯£¶·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Á·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÇò¡×¡£
¡¡¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò²á¤´¤·¤Æ²þ¤á¤Æ·ëÂ«ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿º£¤Î£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¡þº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê¤µ¤¯¤Þ¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£··î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Ï·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡£¤³¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤è¤êµ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê¤Õ¤«¤¶¤ï¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£µ·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Â·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö»ç¡×¡£
¡¡¡Ö£±²ó£±²ó¤òÂç»ö¤Ë³Ú¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÙ¤ê¤Ë²Î¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê¤ß¤ä¤À¤Æ¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£³·î£²£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Á·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖÀÖ¡×¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆËÍ¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Á´¿È¤ÇÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×