£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö12:08¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:08¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48423.47¡Ê+60.79¡¡+0.13%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23526.04¡Ê+97.21¡¡+0.41%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50595¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+105¡¡+0.21%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9889.22¡Ê+23.25¡¡+0.24%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24340.06¡Ê+56.09¡¡+0.23%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8103.85¡Ê-17.22¡¡-0.21%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.534¡Ê+0.027¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.169¡Ê+0.006¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.829¡Ê-0.007¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.243¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.862¡Ê-0.035¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.509¡Ê-0.027¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.423¡Ê-0.040¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.754¡Ê-0.040¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.026¡Ê-0.052¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.13¡Ê+0.12¡¡+0.21%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4501.70¡Ê+32.30¡¡+0.72%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88149.25¡Ê-80.79¡¡-0.09%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1377Ëü7728±ß¡Ê-12627¡¡-0.09%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
