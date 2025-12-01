¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£³¡¥£·£´£·¡ó¡¡ ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£³¡¥£·£´£·¡ó¡¡ ÊÆ£µÇ¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£³¡¥£·£´£·¡ó¡¡ 2025Ç¯12·î24Æü 3»þ17Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.747¡ó¡ÊWI¡§3.746¡ó¡Ë ±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.35ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤Ï£´¡¥£±£¸¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£·£±¡¢°Ë£¶£¹£â£ð¤ÈÊÑ²½¾¯¤Ê¤¯ ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ£´¡ó¤Þ¤Ç¤ÎÄã²¼¤ò¸«¹þ¤à¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·