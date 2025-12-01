¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï£°¡¥£¸£±¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£¸£±¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£¸£±¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ 2025Ç¯12·î24Æü 3»þ55Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á4505.70¡Ê+36.30¡¡+0.81%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£°£´¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¸£³¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü