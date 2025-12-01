¡Ú GACKT ¡Û¡È¤ä¤ëÂ¦¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡É ¡ÖËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×³«ºÅ¡¡ ¡È²»³Ú¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡É
²Î¼ê¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖGACKT PHILHARMONIC 2025 Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼ THE REVIVAL¡×¤ÎÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥½¥í³èÆ°25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬»¦Åþ¤·¡¢º£²ó¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ºÆ±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖGACKTËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤Î¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬ÍèÇ¯²Æ¤è¤êÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô10¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ±é¤Ë¤¢¤¿¤êGACKT¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È°ÊÁ°¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÎ©¤Æ¤ì¤Ð¥Ð¥ó¥É¤Î²»¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÄÀ¤à¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Ï1¤«·î¤«¤±¤Æ¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤Ë²»¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È1¶ÊÃ±°Ì¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤´¤È¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¡¢1Æü1¶Ê¤âÅö¤¿¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£±é¤ëÂ¦¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡ª¡×¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¼ÂºÝ¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍ»¹ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï²áµî¤ËÌµ¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄÉµá¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄÉµá¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Ü¥¯¤Î°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ü¥¯¤â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê³ÚÃÄ¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤È½Å¸ü´¶¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡È²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ã¤Æ³Àº¬¤¬Âç¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤Î²»³Ú¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
