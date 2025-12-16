JRグループは12月12日、2026年3月ダイヤ改正を発表した。今年3月の改正に引き続き、列車の増発、速達性向上を中心とした前向きな内容となった印象だが、特に驚いたのが東海道新幹線だ。「のぞみ」の運行本数を、最大で1時間あたり12本から13本へと拡大する。すでに限界とも思われた“壁”をいかにして乗り越えたのか。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

東海道新幹線のぞみが

最大1時間13本に

東海道新幹線の利用はコロナ禍後、比較的順調に回復してきたが、2024年度下期から増加のスピードが増している。東京口（全列車）の2018年度同期比輸送量は2024年11月以降、同100％の水準に戻っていたが、5・6月は同108％、9月は同112％に達しており、4月から12月10日までの累計で同108％となった。

特に「のぞみ」が好調で、9月は同119％、10月は同117％で、累計で同113％だ。「のぞみ」難民が流れているのか、回復が遅れていた「ひかり」も累計で同99％を記録。「こだま」は累計で同92％ながら、前年同期比6％増と上向いている。

東海道新幹線はビジネス需要が支えていた。ところが、コロナ禍による出張の縮小やオンラインミーティングの普及が影響し、2023年度の平日輸送量は2018年度同期比で88％の水準にとどまった。一方、土休日はコロナ前を上回り、観光利用へのシフトが進んだ。

2024年度は平日が同93％、土休日が同105％の水準だったが、2025年5月以降は平日も同100％を超えており、累計で同103％、土休日はさらに伸びて同117％に達している。こうなるとコロナ禍での苦労はどこへやら、時間帯によっては列車の予約が困難になるなど、深刻な輸送力不足に直面している。

そこでJR東海はダイヤ改正で、繁忙期の東京駅下り7〜10時台、新大阪駅上り14〜17時台で「のぞみ」を増発し、1時間あたり最大13本の運転を実施。早朝・深夜時間帯や、山陽新幹線と直通する臨時「のぞみ」の設定など、現有設備を最大限活用した輸送力増強とサービス向上を実施する。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）