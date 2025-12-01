Snow Man¡¢¡È²»¡É¤Ç»þÂå¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¿¶¤êÉý¤ÇÌ¥¤»¤ë¥É¡¼¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ú¾ÜºÙ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¡Ê´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¥Ë¡¼¥¼¥í¥Ë¡¼¥´¡¼¥Ë¡¼¥¼¥í¥Ë¡¼¥í¥¯¥ª¥ó¡Ë¤ÎÅìµþ¸ø±é½éÆü¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª²£°ìÎó¡¢Á´°÷¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Snow Man
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÉ½¸½¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿ºîÉÊ¡£ËÜºî¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ÖON¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö²»¡ÊON¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢³Ú¶Ê¡¦±ÇÁü¡¦°áÁõ¤òÇ¯Âå¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤®¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È²»¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Snow Man¤¬³Æ»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ÍÊª¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¸å¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤Ã¤¿9¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²£°ìÎó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£´äËÜ¤¬¡ÖWhat's up¡ª¥È¡¼¥¥ç¡¼¡ªÁû¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¹â¤µ5.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý26.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ç¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¾ð·Ê¤òÉÁ¤¯²Î»ì¤¬²ñ¾ì¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¹¤¬¤ê¡¢9¿Í¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡È¥Ï¡¼¥È¡É¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤à¡£´ÑµÒ¤Ï¼«Á³¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âÅ¸³«¡£´äËÜ¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤µ¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤¤¬Æ±µï¤·¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÀÅ¤«¤Ë´¶¾ð¤òÍÉ¤é¤¹¡£1980Ç¯Âå¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¡ÖMiss Brand-New Friday Night¡×¤Ç¤Ï¡¢¾å²¼¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î»È¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢´äËÜ¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×´Þ¤á4¶ÊÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Î¿ï½ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖNine Snow Charge!!¡×¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢´äËÜ¤¬¡Ö¤¤ß¤¬¡¢¹¥¤¤À¡¼¡ª¡×¡¢¿¼ß·¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡×¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡Ö¶»¤¬¤¤å¤ë¤ë¤ó¤Ã¡×¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¤ª¤ì¤Î¥Ñ¥ó¥ÄÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡¢¸þ°æ¤¬¡Ö¤¹¤¤ä¤Ç¡×¡¢°¤Éô¤¬¡Ö¹¥¤¤À¥Ð¥«¡×¡¢ÌÜ¹õ¤¬±¦¿Æ»Ø¤òÌÜ¤ËÅö¤Æ¤ÆÀå¤ò½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¡¢µÜ´Ü¤¬¡ÖÊú¤¤¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¡¢º´µ×´Ö¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢°¦¤·¹ç¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸ÄÀË¤«¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±é½Ð¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÆ¬¾å¤«¤é¡¢2³¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖReady Go Round¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãè¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÖ²÷´¶¤È¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¥É¡¼¥à¤Î¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬Âç¤¤¯ÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖBOOST¡×¤Ç¤Ï¡¢±ê¤ä²Ð¤òÍÑ¤¤¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÆÃ¸ú±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢1¸ø±é¤¢¤¿¤êÌó3000È¯¤ËµÚ¤Ö±ê¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾·Â4.2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¹ç·×45¸Ä¡¢²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢ÃÏ¾åÌó40¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë³Ú¶Ê¤â¡£¤½¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢9¿Í¤ÏÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖDangerholic¡×¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¡£´äËÜ¤¬ÂæÃè¤·¡¢¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¡Ä¶¹¤¹¤®¤ëÍýÍÆÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ³Ê¥³¥ó¥È±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿¼ß·Ê±¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÍýÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Î¤¤¤ëÍýÍÆÅ¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¤ëSnow Man¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«´äËÜÊ±¤¹¤ëÇ¤Ë¸þ°æÊ±¤¹¤ëÇ¯Ï·¤¤¤¿ÍýÍÆ»Õ¤¬¥¥¹¤·¡¢±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸þ°æ¤¬´äËÜ¤Î¤Û¤Û¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥È¤âÅ¸³«¡£¶ÛÄ¥´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤â¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢9¿Í¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¡È´Ü¥¿¥¤¥à¡É¤Î»þ´Ö¤â¡£1¿ÍÌµ¸À¤Ç¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤ê¾å²¼¤¹¤ëµÜ´Ü¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¡£µÜ´Ü¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÈÌÀ¤¬Æ°¤¸ú²Ì²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÀÖ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤¬ÃÂÀ¸¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌó7Ê¬´Ö¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÁõÃå¤ò¤¸¤é¤¹µÜ´Ü¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÁõÃå¡£²ñ¾ì¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¾Ð¤¤¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Ê¤ë¶Ê¤Ø¡£SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿ÏÃÂê¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜ´Ü¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Ç®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖSERIOUS¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê²»¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊR&B¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥À¥ó¥¹¶Ê¤Ë¤â¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢½÷À¡¢ÃËÀ¡¢¡È¤Á¤Ó¤Ã¤³¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÊÖÅú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃËÀ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡Ö¤¨¡©¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ëSnow Man¡£ÅÏÊÕ¤¬Á°Æü¤Ë¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Þ¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÏÃÂê¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é²¼Ãå¤¬¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËT¥Ð¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÍâÆü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¸þ¤±9¿Í¤¬¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ³ÆÈÖÁÈ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ç¸«¤»¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ä¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤¬¤Ã¤¿¡¢Snow Man¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤À¤ä¤«¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¡ÈÁÇ¡É¤Î¶õµ¤´¶¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼°áÁõ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ò½ü¤6¥Ý¡¼¥º¤Î°áÁõ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£ºÇÂçÉýÌó120¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó31.6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢³°¼þÌó301.6¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ÖÆ»¤Ê¤É¡¢¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥»¥Ã¥È¤âÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤òSnow ManÎ®¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ËÜ¥Ä¥¢¡¼¡£5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é½éÆü¤Ï¡¢5Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤áÌó2»þ´Ö45Ê¬¤ÇÁ´33¶Ê¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£³Î¤«¤ÊÇ®¤ÈÍ¾±¤¤ò¹ï¤ß¹þ¤à°ìÌë¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Ê²½¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢31Æü¸á¸å7»þ¡Á¸á¸å8»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡ØŽ¢Snow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¦ÂçºîÀï?!¡Á¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬Snow Man ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¡ËÜÊÔºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²þ¤á¤Æ¹¥¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢°ìÈÖ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£²ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤â¤·¤³¤Î»þÂå¤ËSnow Man¤¬¤¤¤¿¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»þÂå¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡¢²¶¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤È¤«¤³¤¦¤¤¤¦¶ÊÄ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¡¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤´¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤·Snow Man¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó8¿Í¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²þ¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Í¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¡¼¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬11·î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆ°²è¤ò¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë²¶¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÅÅÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËSnow Man9¿Í¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤Ï¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¡¢Àè·î11·î¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢º£¤â³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Î¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
