Mr.Children¡¢¡ÖSign¡×¤¬¼«¿È4ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mr.Children¤Î¡ÖSign¡×¤¬¡¢12·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï71Ëü9422²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯66Ëü9986²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»4ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMr.Children¡ÖSign¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2004Ç¯5·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2004Ç¯6·î7ÆüÉÕ¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï77.4ËüËç¡£2004Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¡¦ºÊÉ×ÌÚÁïŽ¤¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Æºé¥³¥¦¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¢¨¡ÛMr.Children¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ Ã£À®½ç¡¿¡ÖHANABI¡×¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤»í¡×¡Öinnocent world¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
