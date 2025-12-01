AK-69¤Î2017Ç¯³Ú¶Ê¡¢JO1¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Û¤«¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×½éÅÐ¾ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AK-69¤¬2017Ç¯9·î¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖAnd I Love You So¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î12·î29ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç342°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é8Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛAK-69¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×MV
¡¡AK-69¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBEST OF AK-69 ¡ÈYellow Gold¡É¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£ËÜºî¤òºÆÏ¿²»¡¢ºÆMIX¡¢ºÆ¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬¤â½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡441°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤òJO1¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡ÊJO1 ver.¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡472°Ì¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¿·¶Ê¡ÖBREAK IT DOWN¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛAK-69¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×MV
¡¡AK-69¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBEST OF AK-69 ¡ÈYellow Gold¡É¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£ËÜºî¤òºÆÏ¿²»¡¢ºÆMIX¡¢ºÆ¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬¤â½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡472°Ì¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¿·¶Ê¡ÖBREAK IT DOWN¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä