IMP.¡ØMAGenter¡Ù¡¢1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡¼«¿È½é¤Î¡Ö½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¼ó°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡IMP.¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGenter¡Ù¤¬¡¢24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥®¥å¥Ã¤È¿È¤ò´ó¤»¤Æ¡Ä²ÈÂ²´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëIMP.
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢TOBE¤Ç³èÆ°¤¹¤ëº´Æ£¿·¡¢´ð½Ó²ð¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¡¢±Æ»³ÂóÌé¡¢¾¾°æÁÕ¡¢²£¸¶Íªµ£¡¢ÄØÂÙ²æ¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤Ë¤è¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖKISS¡×¤Ï¡¢¡ÈÈëÌ©¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Îø¤Î¥¹¥ê¥ë¤ÈÍßË¾¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CDºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡IMP.¤Ï¡¢ËÜºî¡ØMAGenter¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØIMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
