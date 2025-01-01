GACKT¡ÖÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×Ç¯»Ï¡Ö³ÊÉÕ¤±¡×¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â·è°Õ¡¡¥ª¥±¥³¥ó¤Ç¥í¥Ã¥¯Í»¹ç²»³ÚÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖGACKT¡¡PHILHARMONIC¡¡2025¡¡Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡THE¡¡REVIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¡ÖLOST¡¡ANGELS¡×¤Ê¤É13¶Ê¤ò²Î¾§¡£¥í¥Ã¥¯¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£9¶ÊÌÜ¤ÎFOUR SEASONS(ÇòÏª -HAKURO-¡¢¶Ç·îÌë -DAY BREAKERS-¡¢¥µ¥¯¥é¡¢»¶¥ë¡¦¡¦¡¦)¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é»Ø´ø¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡³«±éÁ°¤Î¼èºà¤Ë¡¢GACKT¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¡¢´üÂÔ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ø±é¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©ÁÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹õ¥ß¥µ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËâ²¦GACKT¡É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿1»þ´ÖÈ¾¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¿·½Õ¹±ÎãÆÃÈÖ¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2026¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¸å5¡¦00¡Ë¤ÎÏÃÂê¤â¡£19Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£ËèÇ¯¡¢°ß¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤âÀº¿À¤òÉÂ¤à¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Ð¤é¤ì¤Æ¤ëÊýÁ´°÷¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î½Å¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿°ìÊý¡ÖÅÓÃæ¤ÇÄü¤á¤¿Êý¤¿¤Á¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Äü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£