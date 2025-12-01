ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢ÃËÀ¥½¥í½é¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×14½µÏ¢Â³1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×µÏ¿¤ò14½µÏ¢Â³¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï1,131.3Ëü²ó¡Ê11,313,035²ó¡Ë¡£9·î29ÆüÉÕ¤«¤é14½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯7,809.9Ëü²ó¡Ê278,098,804²ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¡£
¡¡5°Ì¤Ë¤Ï¡¢back number¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô578.5Ëü²ó¡Ê5,784,551²ó¡Ë¤ÇÀè½µ12·î22ÆüÉÕ¤Î8°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¡Ú¢¨¡Û°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTOP5Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯5,752.5Ëü²ó¡Ê457,525,166²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¤Î½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü(·î)¡Á12·î29Æü(Æü)
¡¡back number¤ÈÊÆÄÅ¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
