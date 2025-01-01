Snow¡¡Man¡¡Åìµþ¥É¡¼¥àÀ¹¤ê¾å¤²¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ªÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ö³§¤µ¤ó¤ËºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡×
¡¡Snow¡¡Man¤¬23Æü¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á´17¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡£SNS¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬10²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÁ´33¶Ê¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Snow¡¡Man¤Î¥ê¡¼¥À¡¼´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤Î¡ÖWhat¡Çs¡¡up¡¡Tokyo¡©Áû¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤Ã¤¿9¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ÖTRUE¡¡LOVE¡×¤ò²Î¤¦¤È²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¡£¤½¤Î¸å¤â1960Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç³ÆÇ¯Âå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ÇÁü¤ä°áÁõ¤È¤È¤â¤ËÇ®¾§¤·¤¿¡£¡ÖDangerholic¡×¤Ç¤Ï²Ð²Ö¤¬Èô¤ÖÃæ¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤Ï9¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï´äËÜ¤È¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê33¡Ë¤Ï¡ÖSymmetry¡×¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ê32¡Ë¤ÈÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖART¡×¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤Ï¡ÖÃÏµå¡Ê¤¢¤¤¡Ë¤·¤Æ¤ë¤¼¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡Ê31¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¤Ï¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò²Î¤Ã¤¿ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¡ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¡¢²¼Ãå¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤ÆT¥Ð¥Ã¥¯ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£º£¡¢ËÍT¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï26Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö³«ºÅ¤·¡¢22Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖSnow¡¡Man¤¬³§¤µ¤ó¤ËºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡6ºîÏ¢Â³¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤ÏÆ±ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò´Þ¤à½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤È5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸þ°æ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤âÍèÇ¯¤âºÇ¹â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£26Ç¯¤âÆüËÜ¤òSnow¡¡Man¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ôº£Ç¯¤âÃíÌÜ¡ªÂç¤ß¤½¤«¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ÕSnow¡¡Man¤Ïº£Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖSnow¡¡Man¡¡Special¡¡Live¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025¡¡¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÂçºîÀï¡©¡ª¡Á¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸á¸å7»þ¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£