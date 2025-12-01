Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢·ëº§È¯É½¤ÎÇÈÎÜ¡õ¹â¿ù¿¿Ãè¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë½ËÊ¡¡ÖÎ´ÆóÏº¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
Snow Man¤¬23Æü¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖSnow Man Dome Tour 2025¡Ý2026 ON¡×Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡ÖD¡¥D¡¥¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤áÁ´33¶Ê¤ò²Î¾§¡£Á´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
¸þ°æ¹¯Æó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤ÈÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Î¥³¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Â©¤¬Àä¤¨Àä¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢TBS·Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÈÎÜ¤ò½ËÊ¡¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Öº£¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤âÇú¾Ð¡£Â³¤±¤ÆÌÜ¹õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹â¿ù·¯¡£Î´ÆóÏº¡ÊÌòÌ¾¡Ë·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¤ÎÌòÌ¾¤òµó¤²¤ÆºÆ¤Ó½ËÊ¡¡£Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£