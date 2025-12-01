¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡ÙÁ°²óÇÆ¼Ô¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡É¤ËºÇ¶¯¥¯¥¤¥º²¦¤òÇÛÃÖ¤·È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø
¡¡¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬¡¢1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬2ÂåÌÜ»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¡Ê¸å6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÙ¹¾¤È¤¤¤¨¤Ð21Ç¯Á°¡¢2004Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÅöÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¸«»ö1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£»þÂå¤ÎÉ÷±À»ù¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿ÃË¤¬ºÆ¤ÓÁ´Ìä¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç°ìÀÆ¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó
¡¡13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤«¤é»Ê²ñ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤Ï¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÆóµÜÏÂÌé¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ÇÌ¾¼Çµï¤òÂÇ¤Á¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÆóµÜ¤¬¡¢¡È´Ö¡É¡¢É½¾ð¡¢¸ÀÍÕ¡¢ÅÇÂ©¤ÇÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤«¤é¼«¿®¤Î¤Û¤É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¡Ê1000Ëü±ß¡Ë¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë¡£¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢½Ð½ê¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È½ã¿è¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾Î»¿¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£
¡¡¼Â¤ÏÁ°²ó¤â¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁ´³Û¤ò¿·³ã¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¡Ê´óÉÕ¤ÎÏÃ¤ò¡Ë½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¯¥¤¥º¤Î¿ô¤¬15Ìä¤«¤é12Ìä¤Ë¸º¤ê¡¢¿·¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡È¥¢¥¹¥¯¡¦¥¶¡¦¥Û¥¹¥È¡É¡ÊÄ©Àï¼Ô¤¬»Ê²ñ¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤¬°ìÉô²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¡¢ËÙ¹¾¤¬½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ ¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡É¡Ê´ÑµÒ¤Ë°Õ¸«¤òÌä¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤ÏÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡É¡ÊÍ§¿Í¤Ë30ÉÃ´ÖÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÙ¹¾¤¬Â®¹¶¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ºÇ¶¯¥¯¥¤¥º²¦¡¦¸ÅÀîÍÎÊ¿¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇºÆ¤Ó1000Ëü±ß¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¤â¤¦£±¤Ä¡¢Âç¤¤Ê»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢CG¡¦AI¥Á¡¼¥à¤Î±ÑÃÎ¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢½éÂå»Ê²ñ¼Ô¡¦¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤ËºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£°ÎÂç¤Ê¤ë»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¤ß¤Î¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¤È¤¤¤¦¡£
¢£ËÙ¹¾µ®Ê¸¥³¥á¥ó¥È
Q¡Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡Ö21Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤·¡¢1000Ëü±ß¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£Á°²ó¤Ï¡Ê¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î£±¤Ä¤Î¡Ë¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ï¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡É¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤ÆËÍ¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤êÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥¯¥¤¥º²¦¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¡¢Â®¹¶¤Ç¡È¤³¤ÎÆü¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¬¥Á¤Ç¤¹¡ª¡×
Q¡Ë¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡£¤¢¤Îº¢¼«Ê¬¤â30¤½¤³¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î°µ¤ò¤â¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤ÎÆóµÜ¤µ¤ó¤Î»Ê²ñ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÆóµÜ¤µ¤ó¤¬MC¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
Q¡Ë¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
¡ÖÁ°²ó¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ï¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·³ã¸©Ä£¤ËÅö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âÁ´³Û´óÉÕ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¡ã12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡Á10Æü¡Ê¿å¡Ë¡ä¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡ÈÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡É¡ÊÁí¹ç¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ç´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¡É¤È¤¤¤¦Î¤¿Æ»Ù±ç¤ÎÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡ÈÁ´¹ñ¹¹À¸ÊÝ¸îË¡¿ÍÏ¢ÌÁ¡É¤È¤¤¤¦·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃÄÂÎ¡£¤³¤Î£²¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ËÊ¬¤±¤Æ´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
