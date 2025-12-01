aiko¡Ö²Ö²Ð¡×¡Ê¸¢Íø¸µ¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¿2020Ç¯2·î26ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë

¡¡aiko¤Î¡Ö²Ö²Ð¡×¤¬¡¢12·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï54Ëü5478²ó¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯46Ëü6568²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡Ûaiko¡Ö²Ö²Ð¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1999Ç¯8·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÅÐ¾ì8½µÌÜ¤È¤Ê¤ë1999Ç¯10·î4ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤òµ­Ï¿¤·¤¿³Ú¶Ê¡£

¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È

¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä