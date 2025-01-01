¿åÌî¿¿µª¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¯¹ðÇò¡ÖÂ©»Ò¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¡×¡¡¤ªÊõ¤ÎººÄê²Á³Ê¤Ë¤â¾×·â
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÌî¿¿µª¡Ê55¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â©»Ò¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿åÌî¤¬»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡Ö¸âÀ¶¸»¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ëÈ×¡×¡£¤³¤Î¤ªÊõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ×Â¦¤Î¿ÆÀÌ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆþ¼ê·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¤¬»Ò¶¡°Ï¸ë³¦¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ëÈ×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÊõ¤òÉáÃÊ¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡Ä¤º¤Ã¤ÈÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°Ï¸ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂç¶É´Ñ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡£½¬¤¤»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊõ¤ÎËÜ¿ÍÉ¾²Á³Ê¤Ï¡Ö20Ëü±ß¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ººÄê²Á³Ê¤Ï¡Ö170Ëü±ß¡×¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£