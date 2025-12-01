Snow Man¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡×Åìµþ£Ä¸ø±é³«Ëë
Snow Man¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖSnow Man Dome Tour 2025¡Ý2026 ON¡×Åìµþ¸ø±é½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡ÖD¡¥D¡¥¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤áÁ´33¶Ê¤ò²Î¾§¡£Á´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
Snow Man¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤Î¡ÖÁû¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¾È¤é¤¹9¿§¤Î³¤¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿¡£1¶ÊÌÜ¡ÖTRUE LOVE¡×¤«¤é¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¾ìÁ°Êý¤«¤éÃæ±û¡¢¸åÊý¤Ø¤ÈÂç°ÜÆ°¡£ÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤È³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¡£¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç±þÅú¤·¤¿¡£
23Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´Þ¤á¤¿4ÆüÏ¢Â³³«ºÅ¡£ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê33¡Ë¤Ï¡ÖSnow Man¤¬ºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£°áÁõ¤Ï¥é¥¦¡¼¥ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï1960Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À±é½Ð¡£¥é¥¤¥Ö½éÄ©Àï¤Î¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ßµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤ÎÄ¹¤¹¤®¤ë¡©¡¡´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»þ´Ö¤â·òºß¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÅÏÊÕ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó5Ëü5000¿Í¤Ø¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø½Ð±é¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£Æ±ºî¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯1·î¸åÈ¾¤«¤éÄ¹´ü¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òÎ¥¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï8¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦1Ç¯¡£´äËÜ¤Ï¡Ö26Ç¯¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹²½¡Ù¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£ÍèÇ¯¤â¡È9¿Í¡É¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ë¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û