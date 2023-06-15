¥Û¥ê¥¨¥â¥ó21Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×ÅÐ¾ì¡ªÈ×ÀÐÉÛ¿Ø¤ÇºÆ¤Ó1000Ëü±ßÁÀ¤¦¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡26Ç¯¿·½ÕÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¡Ê1·î1Æü¡¢¸á¸å5»þ¡ÁÆ±9»þÈ¾¡Ë¤Ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÙ¹¾»á¤Ï2004Ç¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÁ´Ìä¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï»Ê²ñ¡¦¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤Î·è¤á¥»¥ê¥Õ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¡£2000Ç¯¤«¤é07Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â13Ç¯¤Þ¤ÇÉÔÄê´üÆÃÈÖ¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤¬»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¤¢¤Î¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÙ¹¾»á¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤«¤é¼«¿®¤Î¤Û¤É¤òÌä¤ï¤ì¤¿ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¡Ê1000Ëü±ß¡Ë¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä½Ð½ê¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È½ã¿è¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Î»¿¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£Î¤¿Æ»Ù±ç¤Î¡ÖNPOË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â»Ù±ç¶¨²ñ¡×¤È½Ð½ê¼Ô¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹¹À¸ÊÝ¸îË¡¿ÍÏ¢ÌÁ¡×¤Î2ÃÄÂÎ¤ËÁ´³Û¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï21Ç¯Á°¤â¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤áÁ´³Û¤ò¿·³ã¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤¬¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¯¥¤¥º¿ô¤¬15Ìä¤«¤é12Ìä¤Ë¸º¤ê¡¢¿·¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡È¥¢¥¹¥¯¡¦¥¶¡¦¥Û¥¹¥È¡É¡ÊÄ©Àï¼Ô¤¬»Ê²ñ¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤¬°ìÉô²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¡¢ËÙ¹¾»á¤¬½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡É¡Ê´ÑµÒ¤Ë°Õ¸«¤òÌä¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤ÏÇÑ»ß¡£¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡É¡ÊÍ§¿Í¤Ë30ÉÃ´ÖÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤ÏËÙ¹¾»á¤¬Â®¹¶¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ºÇ¶¯¥¯¥¤¥º²¦¡¦¸ÅÀîÍÎÊ¿»á¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö21Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶ÁÛ¡£¡Ö¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡É¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤ÆËÍ¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤êÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥¯¥¤¥º²¦¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¡¢Â®¹¶¤Ç¡È¤³¤ÎÆü¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¬¥Á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ÅÀî»á¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CG¡¦AI¥Á¡¼¥à¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢½éÂå»Ê²ñ¡¦¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£AI¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬ÆóµÜ¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Ì´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áí¹ç±é½Ð¤Î¼âÌÚÎ¼»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤ËAI¤Î»Ñ¤Ç¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤ò²æ¡¹¤Ï±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤Î¤µ¤ó¤Ë¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£