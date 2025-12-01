Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÇÈÎÜ¤Î·ëº§¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½ËÊ¡¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡ª·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¡¹â¿ù¿¿Ãè¤Ø¤Î½ËÊ¡¤ÏÌÜ¹õÏ¡¤Ø
¡¡¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¡Ê´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼ ¥Ë¡¼¥¼¥í¥Ë¡¼¥´¡¼¥Ë¡¼¥¼¥í¥Ë¡¼¥í¥¯¥ª¥ó¡Ë¤ò³«ºÅ¡£ÃæÈ×¤Î¥³¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸þ°æ¤¬¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÈÎÜ¤È¡¢ÌÜ¹õ¤¬TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹â¿ù¿¿Ãè¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª²£°ìÎó¡¢Á´°÷¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Snow Man
¡¡¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¹ÔÆ°¤«¤é¸þ°æ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤êÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£ÅÏÊÕ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤¿¸þ°æ¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Î±éµ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¤Ë¸þ¤±¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÊ¨¤¡¢°ìµ¤¤Ë½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¤Ï¡Ö¤á¤á¡ª¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼ê¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â¿ù¤¯¤ó¡¢¤¤¤ä¡¢Î´ÆóÏº¡Ê¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤ÎÌòÌ¾¡Ë¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÌÜ¹õ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¿ù¤ÈÇÈÎÜ¤Ï23Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä¤´¤È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¤¿¤Á¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤ÈÇÈÎÜ¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡5ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë78Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖON¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö²»¡ÊON¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£³Ú¶Ê¡¢±ÇÁü¡¢°áÁõ¤¬Ç¯Âå¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢»þÂå¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢31Æü¸á¸å7»þ¡Á¸á¸å8»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡ØSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¦ÂçºîÀï?!¡Á¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬Snow Man ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
