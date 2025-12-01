CANDY TUNE¡¢¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼ ¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡¢12·î24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï229Ëü1766²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯165Ëü8271²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCANDY TUNE¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË´î¤Ó¤ÎÀ¼¡õ¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿CANDY TUNE¤Ï¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î24Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£CANDY TUNE¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÂ¼ÀîÈì°É¡Û³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¤¿¤Á¡¢CANDY TUNE¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³ÍüÇµ¡Û¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©²Ö¶×Ì¤¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¡»³ÍüÇµ¡Û1²¯²ó¤Ã¤Æ¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«!?¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Âç¤¤¤¿ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¡ÖÇÜ¡×¡Ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤Î¿ô¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´°÷¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¿¶ÉÕ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¶Í¸¶Èþ·î¡Û¤â¤È¤â¤È¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë»ä¤¿¤ÁCANDY TUNE¤Î¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤â±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡É¡Ä¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¥ß¥µ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¡¢¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇËÜºî¤¬¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿1Ç¯¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÂ¼ÀîÈì°É¡ÛÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤Ì´¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äº£²ó¤Ï¡Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡Ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎÇÜ¤ÇÍèÇ¯¤Ï1000²¯ºÆÀ¸ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Û¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤¤¤Ä¤âCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´°÷¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Û¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤¤¤Ä¤âCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¹¬¤»¤Î¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç2026Ç¯¤âËèÆüCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛCANDY TUNE¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË´î¤Ó¤ÎÀ¼¡õ¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿CANDY TUNE¤Ï¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
¢£CANDY TUNE¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÂ¼ÀîÈì°É¡Û³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»ä¤¿¤Á¡¢CANDY TUNE¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³ÍüÇµ¡Û¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©²Ö¶×Ì¤¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¡»³ÍüÇµ¡Û1²¯²ó¤Ã¤Æ¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«!?¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Âç¤¤¤¿ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¡ÖÇÜ¡×¡Ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤Î¿ô¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´°÷¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¿¶ÉÕ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¶Í¸¶Èþ·î¡Û¤â¤È¤â¤È¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë»ä¤¿¤ÁCANDY TUNE¤Î¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤â±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡É¡Ä¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¥ß¥µ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¡¢¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇËÜºî¤¬¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿1Ç¯¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÂ¼ÀîÈì°É¡ÛÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤Ì´¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äº£²ó¤Ï¡Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡Ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎÇÜ¤ÇÍèÇ¯¤Ï1000²¯ºÆÀ¸ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Û¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤¤¤Ä¤âCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´°÷¡Û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Û¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤¤¤Ä¤âCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¹¬¤»¤Î¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç2026Ç¯¤âËèÆüCANDY TUNE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¡Ë¡ä