GACKT¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥ÉÍ»¹ç¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¡¢¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
GACKT¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖGACKT PHILHARMONIC 2025Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡THE REVIVAL¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ð¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¡£Á´13¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢1600¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡£
¸·½Í¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ï²¾ÌÌ¤òÁõÃå¤·¤ÆÎ©¤Á±éÁÕ¡£¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È²»¤¬¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤ÆÎ©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢±éÁÕ¼Ô¤Ë¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Î©¤Á¤Ê¤¬¤é¤Î±éÁÕ¤ä²¾ÌÌ¤ÎÁõÃå¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÎã¤Î»î¤ß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ëºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°¤Î¤á¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¥¯¤Ï²»³Ú¤¬ºÂ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤È¤Ç¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»¤Ï¼ª¤À¤±¤Ç´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¿È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢1³¬ÀÊ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ìÊýÅª¤Ë1³¬ÀÊ¤ÏÂ¨´°Çä¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤Ë¹¥´¶¿¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Íè²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤â·èÄê¡£¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤³ÚÃÄ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤È½Å¸ü´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£