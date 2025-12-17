Snow Man向井康二、ライブ中に波瑠＆高杉真宙の結婚祝福 目黒蓮も巻き込む「めめに言いたいことあんねん」
【モデルプレス＝2025/12/24】Snow Manが12月23日、東京ドームにて「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催。向井康二が、TBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」で共演した女優の波瑠の結婚を祝福する場面があった。＜ライブレポートVol.2＞
【写真】Snow Man、ド派手演出で圧巻パフォーマンス
今回のライブでは、Snow Manらしいコミカルな一面が光るコント演出も大きな見どころ。中でも会場を笑いの渦に巻き込んだのが“アイスクリームコント”だ。
渡辺翔太、阿部亮平、向井、目黒蓮がステージ上で暑さを嘆いていると、深澤辰哉、岩本照、ラウールが店員に扮して登場。しかし、渡辺や目黒がアイスを注文するもなかなかリクエストが通らず、おかしなアイスばかりが提供される事態に。
ようやく向井がアイスを口にしたかと思いきや、突然発作を起こしステージへ倒れ込んでしまう。駆け寄る渡辺を前に、向井は「アイス食べて冷えたはずやのに、体がまだ熱いねん！」「俺、このままじゃまだ死ねへん！」と絶叫。そして「波瑠さん結婚おめでとう」と、この日発表されたばかりの波瑠と高杉真宙の結婚を祝福した。
向井はさらに「死ぬ前にめめ（目黒）にも言いたいことあんねん！」と目黒を近くに呼び寄せると「高杉くん…いや、隆二郎…。結婚おめでとう！」と、目黒が高杉と共演したTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」での高杉の役名を交えて、改めて祝いの言葉を贈った。
様々な時代の音楽やカルチャーをSnow Manなりの解釈と表現をした5枚目のオリジナルアルバム「音故知新」。そんな本作を引っ提げた今回のツアー「ON」は、アルバムタイトルの「音（ON）」に由来。1960年代から現代まで、楽曲・映像・衣装など各年代ごとにステージを演出した。
昨年に続き2年連続の5大ドームツアーとなる同ライブは、全国5都市17公演、自身ツアー最多動員数となる78万人を動員予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man、ド派手演出で圧巻パフォーマンス
◆向井康二、波瑠＆高杉真宙の結婚を祝福
今回のライブでは、Snow Manらしいコミカルな一面が光るコント演出も大きな見どころ。中でも会場を笑いの渦に巻き込んだのが“アイスクリームコント”だ。
ようやく向井がアイスを口にしたかと思いきや、突然発作を起こしステージへ倒れ込んでしまう。駆け寄る渡辺を前に、向井は「アイス食べて冷えたはずやのに、体がまだ熱いねん！」「俺、このままじゃまだ死ねへん！」と絶叫。そして「波瑠さん結婚おめでとう」と、この日発表されたばかりの波瑠と高杉真宙の結婚を祝福した。
向井はさらに「死ぬ前にめめ（目黒）にも言いたいことあんねん！」と目黒を近くに呼び寄せると「高杉くん…いや、隆二郎…。結婚おめでとう！」と、目黒が高杉と共演したTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」での高杉の役名を交えて、改めて祝いの言葉を贈った。
◆「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」
様々な時代の音楽やカルチャーをSnow Manなりの解釈と表現をした5枚目のオリジナルアルバム「音故知新」。そんな本作を引っ提げた今回のツアー「ON」は、アルバムタイトルの「音（ON）」に由来。1960年代から現代まで、楽曲・映像・衣装など各年代ごとにステージを演出した。
昨年に続き2年連続の5大ドームツアーとなる同ライブは、全国5都市17公演、自身ツアー最多動員数となる78万人を動員予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】