82ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ »°½Å¡¦·¬Ì¾»Ô¤Î¸©Æ»63¹æ
¤¤Î¤¦Ìë¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç82ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û82ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ »°½Å¡¦·¬Ì¾»Ô¤Î¸©Æ»63¹æ
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔÂç»úÀ¾ÊÌ½ê¤Î¸©Æ»63¹æ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à82ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Åì¸þ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢»°½Å¸©Ä«ÆüÄ®¤ÎÀ°È÷»Î¤Î40ºÐÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
