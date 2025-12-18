Ｓｎｏｗ Ｍａｎが２３日、東京ドームで自身２度目の５大ドームツアー「ＯＮ」（５都市１７公演、計７８万人動員）の東京公演（４日連続開催）の初日を迎えた。最新アルバム収録曲やデビュー曲「Ｄ．Ｄ．」など、全３３曲で魅了した。

高さ５.５メートルのムービングステージから降臨した目黒蓮（２８）が「ヘイ、東京ドーム！盛り上がってますか！」とシャウトすると、大歓声が呼応した。トレードマークのピンク髪を束ねた佐久間大介（３３）は「東京ドーム、愛し合おうぜ」と呼びかけ、５万５０００人のハートを撃ち抜いた。

２０年１月のデビューから５周年の節目を迎え、ラウール（２２）は「周年イヤーを過ごして結束力が増した」と手応えを口に。４月にスタジアムツアーが実現し、最新アルバム「音故知新」が、男性アーティスト史上初のデビューから６作連続ミリオン達成するなど、快進撃が続いた。

令和のカリスマアイドルぶりも存分に発揮した。中盤には、ＳＮＳ総再生回数１０億回を突破した「カリスマックス」をパフォーマンス。サングラス姿でパラパラを交えたキャッチーな振り付けで盛り上げ、阿部亮平（３２）は「もっと“日本をカリスマックス化”して元気にできるよう頑張ります」。列島に更なる“Ｓｎｏｗ Ｍａｎ旋風”を巻き起こすことを宣言した。

来年１月１８日のツアー終了後、目黒はディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影で数か月、カナダに渡るため、グループ活動から一時離れる。向井康二（３１）は「メンバーと楽しい時間を思いっきり楽しみたい」。まずは９人でのツアー完走を約束した。（奥津 友希乃）

【２０２５年のＳｎｏｗ Ｍａｎの主な歩み】

▼１月２２日 初ベスト盤「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０２０―２０２５」発売。初日で１１０・５万枚を記録しミリオン達成

▼２月１４日 目黒蓮主演の「劇場版トリリオンゲーム」公開、グループで主題歌「ＳＢＹ」を担当

▼４月１９、２０日 国立競技場で初スタジアムライブ

▼６月７、８日 日産スタジアムでライブ開催

▼７月２３日 渡辺翔太主演の映画「事故物件ゾク 恐い間取り」主題歌「ＳＥＲＩＯＵＳ」発売、９７・５万枚でオリコン年間シングルランキング１位に

▼８月２８日 韓国の音楽番組「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」に初出演。「カリスマックス」を披露し話題に

▼１０月１７日 岩本照主演のテレ朝系「恋する警護２４時 ｓｅａｓｏｎ２」放送開始、グループで主題歌「悪戯な天使」を担当

▼同３１日 向井康二主演の日本・タイ合作映画「（ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ）」が公開

▼１１月５日 新アルバム「音故知新」発売、初アルバムから史上初の６作連続累積ミリオン達成

▼同１８日 目黒蓮がディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２出演を発表