£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ·Ð¤Æ²»³Ú¤ä¤êÀÚ¤ë¤È·è°Õ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡×
¡¡²Î¼ê¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖËâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Ö£É£Ö£Á£Ì¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥í¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÆ±é¡£²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡Ö¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²»¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ´À°¤Ê¤É¡Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¥¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡££²£°£²£±Ç¯¤«¤é¤ÎÌó£±Ç¯´Ö¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£Ç¯¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤â´Þ¤á¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ü¥¯¼«¿È¤â¤À¤¤¤Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£