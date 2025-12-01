¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¹ñ±Ä¹Ò¶õ¤òÇäµÑ¡¡ºâÀ¯ºÆ·ú¤Î°ì´Ä¡¢750²¯±ßÍî»¥
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Ï23Æü¡¢¹ñ±Ä¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹Ò¶õ¡ÊPIA¡ËÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ»¥¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎºâÈ¶¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤¬1350²¯¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó750²¯±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PIA³ô¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â75¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï»ñ¸»²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¹¿¿å¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Î¶²¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±ºâÀ¯ºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢PIAÇäµÑ¤âºÆ·úºö¤Î°ì´Ä¡£
¡¡PIA¤ÏÁ°¿È¤ÎË¡¿Í¤¬1946Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢55Ç¯¤Ë¹ñ±Ä²½¡£ÀÖ»úÂÎ¼Á¤¬Ä¹Ç¯»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤Ï18µ¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£