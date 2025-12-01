¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼Ö ¸þ¤«¤¤Â¦¤Î½»Âð³°ÊÉ¤äÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ 96ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡¦70Âå¤ÎÃË½÷£²¿Í¤¬½Å½ý °¦ÃÎ¡¦À¥¸Í»Ô
¤¤Î¤¦¡¢°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼Ö ¸þ¤«¤¤Â¦¤Î½»Âð³°ÊÉ¤äÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ 96ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡¦70Âå¤ÎÃË½÷£²¿Í¤¬½Å½ý °¦ÃÎ¡¦À¥¸Í»Ô
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤ß¤º¤Îºä2ÃúÌÜ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¥¤¥ª¥óÀ¥¸Í¤ß¤º¤ÎÅ¹¡×¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î½Ð¸ý¤«¤é»ÔÆ»¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿1Âæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÅÅÃì¤ä½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Ë½»¤à3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿96ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¡¢½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿72ºÐ¤Î½÷À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸¤ä¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
