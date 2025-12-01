TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Ê¤É¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó635µ¡¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22ÆüÌë¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó635µ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë38È¯¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾¯¤Ê¤¯¤È¤â13½£¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥­¡¼¥¦¶á¹Ù¤Ç½÷À­1¿Í¤¬¡¢À¾Éô¥¸¥È¡¼¥ß¥ë½£¤Ç¤â4ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¹¶·â¤ÇÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¹­¤¤ÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¤¿¤À²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²È¤Ç°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£