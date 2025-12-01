12ºÐ¾¯½÷¤ò°ãË¡½¢Ï«¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤ÎÊì¿Æ¤ò°ÜÁ÷Àè¥¿¥¤¤ÇÂáÊá
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬°ÜÁ÷Àè¤Î¥¿¥¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÅÔÆâ¤Î°ãË¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÇä½Õ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¸á¸å¡¢¿ÈÊÁ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¤·Ù»¡¤¬¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡¢¾¯½÷¤ÈÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï·Ù»ëÄ£¤â¡¢¾¯½÷¤ËÀÅª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¹Â¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£