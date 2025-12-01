Æü·Ð225ÀèÊª¡§24Æü2»þ¡á10±ß°Â¡¢5Ëü480±ß
¡¡24Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ10±ß°Â¤Î5Ëü480±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü412.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï67.13±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4046Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3428¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡4046
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50485¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 89855
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3428¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3.5¡¡¡¡¡¡ 10253
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡ 603
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 654¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 258
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1998.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +15.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3428¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡4046
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50485¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 89855
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3428¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3.5¡¡¡¡¡¡ 10253
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡ 603
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 654¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 258
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1998.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +15.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹