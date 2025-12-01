¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢²áµî50Ç¯´Ö¤Ç¡È±¢Ýµ¤µ¡ÉÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä2Ëü¶Ê¤Î²Î»ì¤òÊ¬ÀÏ
¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢²áµî50Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤è¤ê±¢Ýµ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï²áµî¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Î¶Ê¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈá»´¤µ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¶ìÄË¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¦¥£¡¼¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬1973Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉHot100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Ìó2Ëü¶Ê¤Î²Î»ì¤òÊ¬ÀÏ¡£¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¾ð½ïÅªÊÑÁ«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²Î»ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¶¼°Ò¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡¢¶ìÄË¡¢¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹´ØÏ¢¤Î¸À¸ìÉ½¸½¤Ë¾ÇÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Æ±¸¦µæ¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¡ÖY.M.C.A.¡×¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥ß¥é¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤Î¡Öµ¤Ê¬¹âÍÈ¥¢¥ó¥»¥à¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¤¥¯¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¡¦¥ß¡¼¡¦¥¢¡¦¥ê¥Ð¡¼¡×¤ä¥Ê¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥Á¡¦¥Í¥¤¥ë¥º¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥É¥é¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅÜ¤ê¡¢¶²ÉÝ¡¢Èá¤·¤ß¡×¤Î´¶¾ð¤òÈ¿±Ç¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Ú´Ñ¼çµÁ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö°¡Êbad¡Ë¡×¡Öµã¤¯¡Êcry¡Ë¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¡Êwrong¡Ë¡×¡ÖÎø¤·¤¤¡Êmiss¡Ë¡×¡Ö»¦¤¹¡Êkill¡Ë¡×¡Ö½ý¤Ä¤±¤ë¡Êhurt¡Ë¡×¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢È¾À¤µªÁ°¤è¤ê¤â¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤ËÉÑ½Ð¡£°ìÊý¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¤è¤êÃ±½ã¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¸¦µæ¤ò¼¹É®¤·¤¿¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥º¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²Î»ì¤Ï¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤è¤êÃ±½ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²ÃÎ¨¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¾®Àâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¤Ê¤ÉÀº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÎÁý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬ÀäË¾°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥º¶µ¼ø¤Ï¶¯Ä´¡£¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ÏÍÛµ¤¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¡¢²Î»ì¤âË¤«¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
