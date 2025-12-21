長友佑都がDAZNのW杯アンバサダーに就任「もちろん選手として選ばれるように頑張っていきます」
『DAZN』は24日、DF長友佑都(FC東京)が「FIFAワールドカップ2026 DAZNアンバサダー」に就任することを発表した。
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表のフィールドプレーヤーでは過去最多の出場記録を持っている。5大会目の出場を目指している中、北中米W杯全試合のライブ配信を予定しているDAZNで大会アンバサダーを務めることになった。
DAZNは公式サイトを通じて「DAZNは本当の『FIFAワールドカップ』の魅力を長友選手に伝えていただきたいと考えております。そして、激しく熱量あふれるプレーで知られ、誰をも熱い気持ちにしてくれる長友選手は、DAZNの目指す『FIFAワールドカップ2026』で熱狂を生むというミッションにピッタリのアンバサダーであると考えております」と説明。長友は今後、番組やイベントなどを通じて活動していくという。
長友はDAZNを通じて以下のように伝えている。
「『DAZNアンバサダー』に就任いたしました長友佑都です。まだメンバー発表はされていませんが、もちろん選手として選ばれるように頑張っていきますので、その時は改めてプレイングアンバサダーとして名乗らせてください」
「先日組み合わせ発表がありましたが、とにかく日本は厳しいグループに入ったなという印象があります。ただ、前回のワールドカップでスペインとドイツという強豪を倒してるので、そこはどんな相手が来ても僕たちは勝てると、可能性はあると思ってるので、自分たちを信じて戦いたいなと思います。やりがいのある相手が来たなっていう印象ですね。チームのレベル的にも非常に高くなってるなと感じるので、このままの状態でもう1段、2段上げて戦えば、自分たちの夢も達成できるんじゃないかなと思ってます。(自身も)そのレベルに持っていくために日々しっかりと努力していくっていう、それだけですね」
「(『FIFAワールドカップ2026』に対して)僕の語彙力では表せないほどの強い意気込みと思いがあります。アンバサダーとして、普段サッカーを見ない人にもサッカーの魅力を伝えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。『ブラボー』に次ぐ長友ワードにもご期待ください!」
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表のフィールドプレーヤーでは過去最多の出場記録を持っている。5大会目の出場を目指している中、北中米W杯全試合のライブ配信を予定しているDAZNで大会アンバサダーを務めることになった。
長友はDAZNを通じて以下のように伝えている。
「『DAZNアンバサダー』に就任いたしました長友佑都です。まだメンバー発表はされていませんが、もちろん選手として選ばれるように頑張っていきますので、その時は改めてプレイングアンバサダーとして名乗らせてください」
「先日組み合わせ発表がありましたが、とにかく日本は厳しいグループに入ったなという印象があります。ただ、前回のワールドカップでスペインとドイツという強豪を倒してるので、そこはどんな相手が来ても僕たちは勝てると、可能性はあると思ってるので、自分たちを信じて戦いたいなと思います。やりがいのある相手が来たなっていう印象ですね。チームのレベル的にも非常に高くなってるなと感じるので、このままの状態でもう1段、2段上げて戦えば、自分たちの夢も達成できるんじゃないかなと思ってます。(自身も)そのレベルに持っていくために日々しっかりと努力していくっていう、それだけですね」
「(『FIFAワールドカップ2026』に対して)僕の語彙力では表せないほどの強い意気込みと思いがあります。アンバサダーとして、普段サッカーを見ない人にもサッカーの魅力を伝えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。『ブラボー』に次ぐ長友ワードにもご期待ください!」