¡È¥à¡¼¥Ë¡¼Â¼¾å¡É¿·°¦¾Î!?¡ÖÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡¡WBC½Ð¾ì¤Ø1Ç¯ÌÜ¡õ³«ËëÁ°¤âÌäÂê¤Ê¤·¶¯Ä´
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£Â¼¾å¤ÏÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£WBCÁ°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç³«ËëÁ°¤ÎWBC½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï´ü´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌîµå¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹1Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤¬½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£µÈÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï140»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦289¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¤È½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤òÁ÷¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Â¼¾å¤â¤½¤ÎÀ®¸ùÎã¤ËÂ³¤¯¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤È¤È¤â¤ËÃæ¼´¸õÊä¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¤È¤Ê¤ë¡£3ÈÖ¡¦Â¼¾å¡¢4ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¡¢5ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Î¹ë²Ú¤ÊÊÂ¤Ó¤Ë´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡µåÃÄ¤âÂ¼¾å¤Î»×¤¤¤ò¤¯¤ó¤À¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤¬WBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥²¥Ã¥ÄGM¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤ËºÆ¤ÓÅÏÊÆ¤¹¤ë¤È¤·¡Ö¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»ÜÀß¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇWBC¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¡¢Â¼¾å¤¬ºÆ¤Ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤é¤ÈÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡¢ã¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö¥à¥Í¤È¸Æ¤ó¤Ç¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¡Ä¢äÂ¼¾å¤ÏµåÃÄ¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥à¥Í¤È¸Æ¤ó¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤ä¥²¥Ã¥ÄGM¤é¤Ï¡Ö¥à¡¼¥Ë¡¼¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤¿¡£¡ÖMune¡×¤òÊÆ¹ñ¿Í¤¬ÆÉ¤à¤È¼«Á³¤ÊÈ¯²»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¾å¤Ï¡Ö¡Ê¥à¡¼¥Ë¡¼¤Ç¤â¡ËÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£°ÕÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£Æ±¤¸¡Ö¥à¥Í¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸µ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É¤ÎÀîºê½¡Â§»á¤â¡¢°ÜÀÒÅö½é¤Ï¡Ö¥à¡¼¥Ë¡¼¡×¤ä¡Ö¥à¥Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£