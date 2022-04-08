¥à¥Í¥µ¥ó¥¿¡¡¥·¥«¥´»ÔÌ±¤Ë¡È¥®¥Õ¥È¡É2Ëü¥É¥ë´óÉÕ¡¡W¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡ÖÇò¤¤·¤²¼¡×¤Ä¤«¤ßOK
¡¡¡È¥à¥Í¥µ¥ó¥¿¡É¤¬¥·¥«¥´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ý»²¤·¤¿¡ÖÇò¤¤·¤²¼¡×¤ò·Ç¤²¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢Áá¤¯¤â¥·¥«¥´»ÔÌ±¤Ø·×2Ëü¥É¥ë¡ÊÌó312Ëü±ß¡Ë¤Î»üÁ±³èÆ°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ®¤Ë´õË¾¤ÎÅô¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£
¡¡Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó50¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é11Âæ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÇò¤¤·¤²¼¡É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¾åÃå¤òÃ¦¤°¡£ÇØÈÖ¹æ5¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÇò¤¤»õ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿µ¤»ý¤Á¡£ÊªÀ¨¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤ËºÇÂç¸Â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡22Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¤Ç3´§²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜµå³¦¤ÇÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼ã¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£Ä¹´üÂç·¿·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Û·³¤È2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯400Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤¬¡¢º£µ¨21ËÜÎÝÂÇ¤Î23ºÐÍ··â¼ê¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¤é´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤âÂ¿¤¯¡ÖËÍ¤ËÀ¨¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯¹¥¤¡£¤½¤ì¤¬·è¤á¼ê¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤â2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Î¸å¤Ë¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¥·¥«¥´¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿©ÎÁÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ù±ç¤Ø¡¢100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü5600±ß¡ËÊ¬¤Î¿©ÎÁÉÊ¥®¥Õ¥È·ô¤ò»ÔÆâ¤Î100À¤ÂÓ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥·¥«¥´»ÔÌ±¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£µåÃÄ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿©ÎÁ»Ù±ç¤ÎÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼¾å¤Ï¥®¥Õ¥È·ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ë1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó156Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÆ½ÐÈ¯¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡Ö55¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö5¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡ËÉé¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²áµî¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£²ñ¸«¸å¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Ë¥·¥«¥´¤ÎÄ®¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡Ö¥à¥Í¥µ¥ó¥¿¡×¡£¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¢ãMVP¡¢¿·¿Í²¦¤ÇÇ¯Êð¥¢¥Ã¥×¢äÂ¼¾å¤Î2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯400Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¾ÜºÙ¤òÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¶â¤¬100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢26Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤¬1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯9600Ëü±ß¡Ë¡¢27Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤¬1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯5200Ëü±ß¡Ë¡£26Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ27Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ë½ÐÍè¹â¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢MVP³ÍÆÀ¤Ç100Ëü¥É¥ë¡¢Æ±ÅêÉ¼¤Ç2¡¢3°Ì¤Ç50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¡¢4¡Á10°Ì¤Ç25Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3900Ëü±ß¡Ë¡¢¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤Ç25Ëü¥É¥ë¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³ÊµñÈÝ¸¢¤¬¤Ä¤¡¢ÀìÂ°ÄÌÌõ¤Î¸ÛÍÑ¤ÈÆüÊÆ±ýÉü¹Ò¶õ·ôÂå¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡£