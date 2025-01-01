¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡Â¼¾å¤Î°ÜÀÒ´¿·Þ¡ªÆ±¤¸¥·¥«¥´ËÜµò¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¹¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSEIYA¡ÇS¡¡BATTING¡¡REPORT¡¡REAL¡ª2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¼¾å¤ÎÆ±¤¸¥·¥«¥´¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¥Û·³°ÜÀÒ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥·¥«¥´¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¦¤Á¡Ê²È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡É¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¡¢¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¿´¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£SNS¤ÇÂ¼¾å¤ÎÊª¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÊé¤¦Ãç¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËÀï¤¤¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾·³¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤Î¡ÖÉ÷¤ÎÄ®¡×¤ÎÊÌ¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Íèµ¨¤Ï6»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢2·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¤ÏÎ¾·³¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î±¦ÂÇ¼Ô½é¤È¤Ê¤ë30ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀÄ¶¤¨¤Î32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÇWBC½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥ß¥é¡¼¤é¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò»Ö¤¹ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¡Ö¹â¤¤ÌÜÉ¸¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤´Ä¶¤ËÍè¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢Ìó300¿Í¤«¤éÇï¼ê¡£Íèµ¨¤Ï5Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë