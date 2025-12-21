クリス・エヴァンス、MCU復帰！ 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』初映像が公開
2026年12月18日に日米同時公開される映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の初映像が公開。本作にはすでに『エンドゲーム』で“映画史に残る完璧な別れ”で世界を涙させたロバート・ダウニー・Jr.が、怪しく輝くシルバーのマスクまとう科学者ドクター・ドゥーム役で、ヴィランとしてMCUへ復帰することが決まっているが、本映像では、ロバートとともに支え続けてきたクリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャースが、『エンドゲーム』以来7年ぶりの“衝撃の復帰”を果たすことが告げられる。また、映像と併せて、ドクター・ドゥームのマントの色と思しき禍々しいダークグリーンが、“アベンジャーズ”のシンボル「A」を妖しく照らし出すポスタービジュアルも公開された。
【動画】スティーブ・ロジャースが赤ちゃんを抱っこ！ 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』初映像
今回公開された映像は、19日から公開中の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映時に劇場限定で上映されていた映像。冒頭から世界中を熱狂させてきたあの“アベンジャーズ”のテーマ曲が穏やかに流れ、一気にあの頃の高揚が蘇る。
続いて画面に登場するのが、初代キャプテン・アメリカでおなじみ我らがスティーブ・ロジャース。スティーブは懐かしむかのようにキャプテン・アメリカのスーツを手に取り、ヒーロー活動への未練を感じさせる。
しかし次のカットでは、我が子と思しき赤子を優しく抱き、父らしい一面ものぞかせる。
最後の登場作となっていた『エンドゲーム』では、サノスとの最終決戦後、ヒーロー引退を決め、愛する女性ペギーとの暮らしを選んだスティーブだったが――かつてのように“正義の象徴”である盾を携え、自らの危険を顧みることなく、再び戦いへと身を投じていくことになるのか…？
クリスはスティーブ・ロジャースの復帰についてこの7年間明言を避け、匂わせることもしなかっただけに、この復帰が世界に与える衝撃は計り知れない。
今後、数週間のうちに複数の最新映像が公開となるとうわさされており、来年末の公開にも関わらず、早くも様々な衝撃の発表で全世界の話題をさらう前代未聞の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』公開までのカウントダウンがいよいよ始まった。
本作の監督は、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』、『エンドゲーム』でも監督を務めたルッソ兄弟ことジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ。
『エンドゲーム』以来のMCU復帰作についてジョーは、「この作品が魅力的なのは、新しい“はじまり”だからなんだ。僕たちは終わりの物語を（「エンドゲーム」で）語った。そして今度ははじまりの物語を語るよ。僕たちを再び呼び戻すことができたのは、“正しい物語”だけだったんだ」と力を込めている。スティーブの衝撃復帰もすべて、“必然”に違いない。
ストーリーはもちろん、出演キャラクターさえも全てが謎のベールに包まれたままの『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。MCUの歴史のすべてを知るマーベル・スタジオの社長ケヴィン・ファイギをして、「『ドゥームズデイ』は25年間この世界に関わってきた私にとっても、どこか非現実的な体験です」と言わしめる本作のすべては約1年後、2026年12月18日に明らかとなる。
映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日から日米同時劇場公開。
