Root mimi¸½ÂÎÀ©ºÇ½ª¸ø±é¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óÇ¤¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¶èÀÚ¤ê¡×
7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Root mimi¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸½ÂÎÀ©¥é¥¹¥È¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¸µPeel the Apple¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡Ê22¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯5·îËö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡ÖRootmimi¡×¤ä¡ÖÀ©Éþ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤í¡×¡Ö½éÎø¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤àÁ´14¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¸½ÂÎÀ©ºÇ¸å¤Î»Ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¹õÖ¿¤Ï½ªÈ×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö·è¤·¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»×¤¤¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·óÇ¤¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ëÎ©¾ì¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë½Å¤¤ÀÕÇ¤¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤âÌ¤Íè¤âÁ´Éô¤¬¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È´ÊÃ±¤ÊÈ½ÃÇ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê»þ¤â¤¦¤Þ¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥¥é¥¥é¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ³ÀÍºé¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹õÖ¿¤Ç¤ÏPeel the Apple¤Ç¤â¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡ÖºÚ¡¹»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éRootmimi¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ³À¤Ïº£¸å¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¬¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¾®ÅÄ³À¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÇ¯¾¯¤ÎÄ«ÈæÆàÎïºù¡Ê19¡Ë¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Öº£Æü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Rootmimi¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Root mimi¤Ï¹õÖ¿¡¢¾®ÅÄ³À¡¢Ä«ÈæÆà¤Î¤Û¤«¡¢È¿ÅÄÍÕ·î¡¢´Ó°æÌ´À¸¡¢ºÍÀî¿å´õ¡¢Å·µÜ¤µ¤¯¤é¤Î7¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£