Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¾®³Ø1Ç¯»àË´»ö¸Î ¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡¡»öÁ°¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦
º£Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¾®³Ø1Ç¯¤Î6ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬Å®¤ì¡¢»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¾®¶â°æ»Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡Ë»öÁ°¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¾®¶â°æ»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Ì±´Ö¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é½ê¤ËÄÌ¤¦»ÔÆâ¤Î¾®³Ø1Ç¯¤Î6ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬Å®¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¶â°æ»Ô¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤Î¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃË»ù¤¬Éâ¶ñ¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿å¿¼¤òÄ´À°¤¹¤ëÂæ¤ò¥×¡¼¥ëÁ´ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤È³ØÆ¸ÊÝ°é½ê¤Î´Ö¤Ç¡¢»öÁ°¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î±ËÎÏ¤ä¿ÈÄ¹¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ê¤É»öÁ°¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿´Æ»ë°÷¤Î¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤°¤³¤È¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢³«ºÅÊýË¡¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
